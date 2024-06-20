Археологи нашли доказательства библейской истории об ангеле 20.06.2024, 11:43

Он защитил Иерусалим от нападения.

Археологи обнаружили древнюю военную базу, которая, вероятно, подтверждает библейскую историю об ангеле, защитившего Иерусалим от нападения.

Об этом сообщает Daily Mail.

Одна из библейских историй рассказывает, что примерно 2700 лет назад Бог послал ангела, чтобы остановить наступление ассирийской армии на Святую Землю.

По легенде, ангел Господень за одну ночь уничтожил 185 тысяч ассирийских солдат. До недавнего времени не было археологических доказательств, которые подтверждали бы эту битву, если не принимать во внимание сверхъестественные аспекты.

Археолог Стивен Комптон, используя современные методы картографирования, недавно обнаружил доказательства эпической битвы, которая, возможно, подтверждает библейские рассказы.

Ассирийская империя существовала с 1365 по 609 год до н.э., задолго до рождения Христа. Царь Сеннахирим, стремясь утвердить свою политическую и экономическую власть над ключевыми торговыми путями через Сирийскую пустыню к Средиземному морю, начал вторжение в Иерусалим.

Ранее ученые обнаружили изображения, вырезанные на стенах дворца Сеннахирима, которые изображали завоевание Лахиша, города на юге Израиля. На этих изображениях также была изображена военная база, что позволило ученым сравнить ее со старыми фотографиями местности, сделанными в 1910-х годах.

Комптон обнаружил территорию, которая по размерам и форме совпадала с рисунками на стенах дворца. Там были найдены руины, остатки стен по периметру и фрагменты керамики. Дальнейшие археологические исследования показали, что это место было заброшено после вторжения Сеннахирима и оставалось заброшенным в течение 2600 лет.

Это открытие побудило исследователей искать другие военные объекты в этом районе. В конце концов, Комптон нашел места расположения бывших военных лагерей Сеннахирима.

«Каждый из этих лагерей был круглой формы, расположенный неподалеку от старых городских стен. Они все имели одно и то же арабское название, указанное на одной из ранних карт,» — отметил Комптон.

Название лагерей свидетельствовало о том, что именно здесь войска Сеннахирима планировали свое нападение.

В трех библейских текстах подробно описывается, как ассирийское войско было уничтожено накануне атаки на Иерусалим. Во всех трех случаях бог Израиля Яхве послал ангела, который ночью проник в лагерь врага и уничтожил всех солдат во сне.

Господь отправил ангела на защиту Иерусалима в ответ на молитвы правителя Иезекии.

В другой версии легенды говорится о том, что ассирийское войско погибло от чумы, а в греческом варианте утверждается, что мыши ночью перегрызли тетивы на луках и ремни на щитах, вызвав поражение армии.