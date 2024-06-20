Белорусский рубль рекордно девальвировался 20.06.2024, 11:51

Валютная корзина подорожала сразу на 2,32%.

Всего за день стоимость российского рубля подскочила больше чем на 4% до максимума за 15 месяцев. Доллар на этом фоне сильно подешевел и приблизился к минимуму за 5 месяцев, пишет select.by.

Валютная корзина подорожала сразу на 2,32%. Это очень-очень много. С момента изменения состава корзины валют в декабре 2022 года, когда из нее убрали евро, она так быстро не дорожала никогда.

Напомним, что последние полтора года в состав валютной корзины входит 60% российского рубля, 30% доллара и 10% юаня.

По состоянию на вчера с начала июня валютная корзина подорожала на 0,17%, а по состоянию на сегодня уже на +2,49%.

С начала года белорусский рубль подешевел к корзине валют на 3,78%.

Курс доллара

Доллар подешевел второй раз. Если вчера его курс упал всего на 0,0146 BYN, то сегодня рухнул сразу на 0,0260 BYN и с минимума за 11 дней полетел до минимума за 147 дней — 3,1599 BYN/USD.

Всего за два дня стоимость доллара обвалилась на 0,0406 BYN. Этому предшествовало семь торговых сессий, за время которых доллар ни разу не подешевел и укрепился всего на 0,0205 BYN.

С начала июня белорусский рубль укрепился к доллару на 0,0483 BYN.

Объем торгов долларом вырос с $17,3 млн. до $21,4 млн.

Курс евро

Биржевой курс евро сегодня не последовал за долларом и ошибочно подорожал на 0,0032 BYN до 3,4358 BYN/EUR.

Если официальный курс евро на сегодня поделить на официальный курс доллара на сегодня, то получится 1,0719 USD/EUR. А если сделать то же самое для биржевых курсов на сегодня, тогда получится 1,0873 USD/EUR. В то время как на рынке FOREX за 1 евро дают 1,0740 USD.

Чтобы сохранились кросс-курсы официальный курс евро на завтра должен составлять приблизительно 3,3937 BYN/USD. Это на 0,0421 BYN меньше, чем биржевой курс, который сложился на торгах сегодня.

С начала июня курс евро на бирже в Минске обвалился на 0,0454 BYN.

Курс российского рубля

Российский рубль улетел в космос, подорожав всего за одну торговую сессию сразу на 0,1518 BYN до 3,7565 BYN/100 RUB и достиг максимума за 15 месяцев (462 дня).

За всю историю торгов на БВФБ рубль РФ дорожал сильнее всего 6 раз.

За предыдущие четыре дня сотня российских рублей подорожала на 0,0258 BYN, а сегодня больше чем в 6(!) раз сильнее.

С начала июня рубль РФ укрепился на 0,1977 BYN. Отметим, что в мае стоимость сотни российских рублей выросла на 0,0749 BYN и этого хватило для того, чтобы отыграть потери трех предыдущих месяцев.