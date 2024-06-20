Time: Поездка Путина в Северную Корею пахнет отчаянием 4 20.06.2024, 11:57

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Фото: Getty Images

Москва может навлечь на себя гнев Китая.

Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею больше похож на шаг отчаяния, а не налаживание связей. Об этом пишет Time.

«24 года спустя Путин возвращается в страну-изгой, когда сам он оказался втянутым в самый кровавый военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Несмотря на то, что Россия и Северная Корея официально отрицают существование соглашения о поставках оружия — его последствия разрушают украинские города и убивают украинских солдат на фронте. Соглашение значительно улучшило экономическое положение КНДР, ведь в обмен на ракеты и снаряды оно получает из РФ горючее, продовольствие и военные технологии», — пишут журналисты.

Путин считает, что любые проблемы, которые создает для Запада и его союзников российско-корейский ренессанс, является позитивным моментом.

Однако визит Путина в Пхеньян несет определенные риски и для РФ. Он чреват ухудшением отношений с главным политическим и экономическим партнером Москвы – Китаем.

«Путин хотел заскочить в Пхеньян еще в прошлом году, когда находился с визитом в Пекине, но китайцы настойчиво ему объяснили, что этого делать не стоит. Пока Ким и Путин примеряют на себя амплуа карикатурных злодеев из киносериала о Джеймсе Бонде, свое государство в роли легитимной глобальной силы. Меньше всего, что сейчас нужно Си, это стать третьим участником в «треугольнике оси зла» Индо-Тихоокеанского региона», - пишут журналисты издания.

Эксперт из Восточной Азии из Тройского университета в Сеуле Дэниел Пинкстон отметил, что «китайцы, вероятно, устали или обеспокоены тем, что Северная Корея и Россия становятся слишком близкими».

По его словам, объявленное «всеобъемлющее стратегическое партнерство» между Кремлем и КНДР не только раздражает Пекин, но и само по себе не имеет крепкой основы, кроме ситуативной выгоды для обеих сторон.

«Диктаторы всегда могут нарушить свои обязательства, поэтому они не являются надежными партнерами. Россия и КНДР являются обиженными ревизионистскими государствами, но у них нет общих ценностей, кроме стремления отменить статус-кво», — считает аналитик.