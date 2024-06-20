В эфире российского «Матч ТВ» комментатор начал оскорблять женщин 9 20.06.2024, 12:11

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Он рассказал о «русах» и «шмарах».

Российский телеканал «Матч ТВ» отстранил от работы комментатора Владимира Иваницкого: тот назвал женщин шмарами в прямом эфире, сообщает «Радио Свобода».

Иваницкий оскорбил женщин, комментируя внешность российского самбиста Кирилла Князькова.

«Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», – сказал Иваницкий.

Руководство телеканала назвало такую форму выражения мыслей «непозволительной». Князьков тоже воспринял слова Иваницкого негативно.

Сам Иваницкий, комментируя свое высказывание, назвал женщин шмарами еще два раза. «Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» – среди прочего не понял он.