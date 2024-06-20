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Заявление больного человека

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  • Владимир Огрызко
  • 20.06.2024, 12:25
  • 4,962
Заявление больного человека
Владимир Огрызко / Главред

О большой победе Украины.

Саммит мира стал большой дипломатической победой Украины. Это результат очень большой кропотливой работы украинской дипломатии в широком смысле этого слова, потому что все приобщились к тому, чтобы этот саммит состоялся, причём с положительным для Украины результатом. Ведь когда собираются представители сотни стран и организаций, это означает, что украинскую идею мира поддерживает подавляющее большинство мира, и это уже большой позитив.

Участие в саммите представителей стран третьего мира, которые теперь называют странами Глобального Юга, свидетельствует об их понимании простой истины: либо мы живём по нормам международного права, либо в мире начнётся хаос.

Именно этот хаос и предлагали обсуждать на этом саммите россияне, когда российский диктатор Путин буквально за несколько часов до его начала выдвинул какие-то безумные идеи о перемирии на его захватнических условиях. Но это никоим образом не повлияло на ход саммита. На заявления Путина посмотрели, как на заявления больного человека, и не более. Поэтому все попытки поставить этот саммит на паузу и сбить обсуждение провалились.

Следовательно, саммит стал хорошим стартом для того, чтобы сплотить мир вокруг украинской «формулы мира», хотя это вовсе не означает, что он сразу будет иметь практические результаты – такого, к сожалению, не будет. Но любой долгий путь начинается с первых шагов, и эти первые шаги, мне кажется, уже сделаны.

Владимир Огрызко, «Главред»

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