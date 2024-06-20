У белорусов могут неожиданно появиться долги перед банками за кредиты, которых они не брали 3 20.06.2024, 12:33

3,098

Эксперты раскрыли нюансы.

Если человек взял кредит или рассрочку, а поручителей у него не было, не действует принцип «нет человека — нет долга». Погашать задолженность перед банком все равно придется — теперь уже наследникам умершего, рассказали «АиФ» в пресс-центре «Белагропромбанка».

Все долговые обязательства умершего человека, оформившего рассрочку (кредит), так же как и имущество, переходят к его наследникам. При этом можно отказаться от наследства через нотариуса — тогда не будет и долгов перед банком. Однако потом передумать и потребовать наследство обратно уже невозможно.

В случае вступления в наследство лучше заранее узнать, оформлял ли усопший кредит и на какую сумму. Выяснить это можно у нотариуса, который ведет наследственное дело, или запросить информацию в бюро кредитных историй. Кредиторы имеют право требовать погашения долга по кредиту у наследников только после получения ими свидетельства о праве на наследство.

Как пояснил адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачев, наследник должен уведомить банк-кредитор о смерти кредитополучателя, чтобы банк не начислял штрафные санкции за просрочку платежей. Для этого предоставляется свидетельство о смерти должника, также необходимо договориться о дальнейшем графике уплаты долгов наследодателя.

Но самый простой способ — продолжать гасить задолженность в размере и в сроки, указанные в кредитном договоре, за наследодателя, пока наследник не переоформит все обязательства на себя.

Если наследство принимают несколько наследников, то придется договариваться о разделе долга умершего между ними пропорционально долям в наследстве.

Если кредит получался в банке под залог имущества, то договор залога сохраняет свою силу и наследники становятся солидарными залогодателями, если залог неделим, также соразмерно перешедшим к ним частям наследства (ст. 334 ГК). Это означает, что банк может требовать уплату долга как со всех залогодателей, так и с каждого отдельно, притом как в полном размере, так и в части долга.

Когда наследники (или хотя бы один из них) не уплачивают кредит добровольно, банк вправе требовать исполнения обязательств как от всех должников, так и от любого из них в отдельности (ст. 304, п. 3 ст. 1086 ГК).