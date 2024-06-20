Ученые назвали фактор, который влияет на успех романтических отношений 1 20.06.2024, 12:38

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Он легко поддается инструментальному измерению.

Команде исследователей Еврейского университета во главе с доктором психологии Шир Ацил удалось проследить четкую связь между синхронизацией ряда физиологических параметров двух людей и их романтической привлекательности друг для друга. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Под физиологической синхронизацией подразумевается согласованность физиологических реакций, включающих такие параметры как частота сердечных сокращений, дыхание и проводимость кожи. Физиологическая синхронизация между двумя людьми происходит естественным образом во время их взаимодействия и легко поддается инструментальному измерению.

Исследование команды Шир Ацил состояло из двух частей. Первая часть — онлайн-эксперимент с участием 144 человек. Он показал, что физиологическая синхронность между участниками в паре значительно повышает их рейтинг привлекательности.

Вторая часть исследования по сценарию «быстрого свидания» проходила в лабораторных условиях, в ней приняло участие 48 человек. На этом этапе удалось выделить людей с естественной высокой склонностью к синхронизации как в социальном, так и в несоциальном контексте. Их ученые назвали «суперсинхронизаторами». Эти люди неизменно оценивались другими участниками как более романтически привлекательные.

По данным исследования, способность синхронизироваться с другими людьми проистекает из фундаментальных сенсомоторных способностей, которые требуют от человека адаптации к динамическим воздействиям. Такая адаптивность в ответ на социальные сигналы воспринимается как привлекательная из-за полезных физиологических последствий, которые может иметь синхронный партнер.

Авторы исследования объясняют привлекательность физиологически синхронных партнеров тем, что синхронизированные физиологические состояния могут улучшить регуляцию различных систем организма, делая эти взаимодействия более полноценными. Кроме того, синхронность может свидетельствовать о когнитивных и эволюционных преимуществах.