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Морпехи ВСУ начали зачистку российских военных в Харьковской области

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  • 20.06.2024, 12:51
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Морпехи ВСУ начали зачистку российских военных в Харьковской области
Фото: Reuters

Опорный пункт врага перешел под контроль украинцев.

Морпехи из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ зачистили захваченные вражеские окопы на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 36-й бригады.

На кадрах, снятых с дрона, показано, как военные в тесном сотрудничестве с аэроразведкой осуществляют зачистку вражеских окопов.

Перед этим дроны совершали сбросы на российских военных, чтобы выбить их с позиций. Благодаря активной работе дронов удалось загнать остатки вражеской пехоты в блиндажи, после чего морпехи начали их зачищать.

Зачистка проходила с использованием огнестрельного оружия и гранат, забрасываемых в блиндаж. В конце концов опорный пункт врага был зачищен и перешел под контроль украинских военных.

Большую роль в успешных наступательных действиях украинских военных сыграло активное использование беспилотных систем, обеспечивающих своевременное выявление противника в тесном сотрудничестве с пехотой.

Это преимущество позволяет действовать более активно, что и продемонстрировали морпехи из 36-й отдельной бригады. В настоящее время бригада находится под Волчанском, где совершает штурмовые действия враждебных позиций.

Кроме этого, бойцам также удается пополнять обменный фонд российскими военными, добровольно решающими сдаться в плен.

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