«Даже Лукашенко на это не пошел» 1 20.06.2024, 13:26

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Aлександр Мусиенко

Что показал визит Путина в КНДР.

Путин совершил визит в Северную Корею, где встретился с местным диктатором Ким Чен Ыном. Был подписан договор о стратегическом партнерстве двух стран. Что глава Кремля может получить в КНДР с практической точки зрения?

Эти и другие вопросы сайт Charter97.org задал политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Начну с того, что Путин ездил в Северную Корею с просительным визитом. Он оказался нужен ему больше, нежели Ким Чен Ыну. Основной пункт программы касался того, чтобы Северная Корея продолжала поставлять вооружение в РФ.

В первую очередь речь идет о снарядах 152-мм и 122-мм, а также минах. Это то, что уже поставляла и продолжает поставлять КНДР в Россию. Для Путина это критически важно. Ведь несмотря на всю браваду о том, что российский военно-промышленный комплекс выходит на огроменные объемы и так далее, зависимость от Северной Кореи говорит о том, что вооружения не хватает.

Поэтому Путину необходим Ким с его артиллерийскими снарядами. Соответственно, в расчетах Путина КНДР должна стать фабрикой вооружения для РФ. Таким очень глубоким тылом, выполняющим функцию по обеспечению РФ необходимым вооружением.

Не исключаю, что они могли договориться еще и о том, что КНДР предоставит своих работников для нужд ВПК РФ, которые будут работать на российских заводах в две-три смены за небольшие деньги, как фактически рабы.

Предположу, что в определенный момент мы можем увидеть и на фронте северокорейские войска. Конечно же, я говорю о неофициальных подразделениях. Просто Ким не будет препятствовать работе в КНДР определенным вербовочным российским компаниям.

— Если говорить о символизме. На выходных в Швейцарии прошел саммит мира, где Зеленский был в окружении высшего руководства мировых держав, а в это время Путин летит к мировому изгою. Как это можно назвать?

— На мировой арене Путин — изгой. Он всячески пытается демонстрировать, что Россия якобы не одна, а есть государства, которые ее поддерживают. Для него крайне важны эти визиты в КНДР и Вьетнам, чтобы показывать, что РФ есть на повестке дня.

Думаю, что Путин очень раздосадовался и реально зол на то, что многие страны приехали поучаствовать в Глобальном саммите мира.

Уверен, что сейчас хозяин Кремля хочет послать сигнал о дополнительной эскалации на фоне ультиматумов, которые он использовал как раз накануне Глобального саммита. Мол, я сейчас в Корее договорюсь о сотрудничестве, поэтому, давайте, бойтесь.

— Можно ли вообще назвать КНДР союзником Кремля?

— Они подписали соответствующий договор о стратегическом партнерстве в разных сферах. Да, КНДР союзник Путина. У Кима есть свой интерес. КНДР чуть ли не единое государство, которое официально поддерживает «СВО», открыто говоря об этом. Китай официально таких заявлений не делал ни на одной площадке.

Что касается союзников РФ в целом, то давайте посмотрим на ОДКБ. Сейчас Армения хочет выйти, критикует организацию. Ни одного государство ОДКБ не поддерживает официально Россию в войне с Украиной. Никто не отправил войска. Даже Лукашенко на это не пошел. Вот, собственно, цена всех этих союзов.

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