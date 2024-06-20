Жители Бобруйска оплачивали туры и считали дни до отпуска, но случилось неожиданное 20.06.2024, 13:35

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Деньги оказались совсем в другом месте.

В Бобруйске по подозрению в хищении крупной суммы денег задержали директора одного из филиалов туристического агентства, сообщили в МВД.

По версии оперативников, 43-летняя местная жительница регулярно совершала хищения денежных средств, забирая выручку из кассы. Украденное она тратила на игровые автоматы.

«Общий ущерб от ее преступной деятельности превысил 80 тысяч рублей», — сообщили в МВД.

Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.