Как изменится НАТО с новым генеральным секретарем 20.06.2024, 13:48

Марк Рютте

Мнение украинского политолога.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые признал, что у премьер-министра Нидерландов Марка Рютте больше всего шансов на должность следующего генсека Альянса.

Что это за политик? Чего стоит от него ожидать? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, экспертом Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Позвольте начать с негативного момента: Старая Европа и троянский конь Российской Федерации в НАТО, я имею в виду премьера Венгрии Орбана, фактически зарубили возможность впервые стать генсеком Альянса представителю страны восточного фланга. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас была бы прекрасным генеральным секретарем НАТО, она абсолютно четко понимает угрозу со стороны России. Однозначно, она является опытным политиком, который мог бы мобилизировать НАТО, чтобы организация усиливалась бы сама и помогала Украине.

С другой стороны, Рютте для Украины тоже прекрасный вариант, поскольку и Нидерланды, и он как премьер находятся на нашей стороне и помогают нам. Возможно, он более взвешенный, скажем так, в своей риторике в отношении России, но это не значит, что он какой-то пророссийский. Он далеко не пророссийский, поэтому для Украины и НАТО — это позитивная история. Самое главное — чтобы сохранилось единство в Альянсе, чтобы не было возможности у той же Венгрии блокировать какие-то вещи.

Буквально на днях Орбан раструбил, что он достиг соглашения с Рютте, что Венгрия не будет ни при каких условиях участвовать в программах с Украиной и венгерских солдат не будет в Украине, хотя мы их не особо и ждем. Не будет и венгерских денег, которых не так уж и много, поскольку, по большому счету, Венгрия потребляет на безопасность те ресурсы, которые предоставляют другие государства. Это небольшая потеря для Украины. Поэтому назначение Рютте для нашей страны вполне приемлемо, этот человек однозначно занимает проукраинскую позицию.

— А есть ли у Украины какие-то особые ожидания от назначения Рютте генеральным секретарем НАТО?

— Особо нет, поскольку это организация специфическая, все равно решения принимают национальные правительства. Он — менеджер, который должен обеспечивать согласованную позицию по любому вопросу. Касательно самого НАТО, либо Украины или России. Рютте — опытный политик, он прекрасно знает, как маневрировать, находить компромиссы.

Для нас было бы более важно изменение позиции Соединенных Штатов и Германии в преддверии саммита в Вашингтоне. Похоже, они уже приняли решение, которое не собираются изменять ни при каких аргументах со стороны Украины. На днях спикер Белого дома Джон Кирби заявил, что Украину возьмут в НАТО после того, как она победит Россию. Это, конечно, немного странное заявление, потому что для победы над Россией Украине надо предоставить такую помощь, которая бы позволила это сделать.

Мы пока что этого не видим, но мы особых иллюзий и не питали, что в нынешнем состоянии Украину могут принять в Альянс. Другое дело — начать процесс вступления, запустить его, чтобы и в России понимали, что у них нет права вето. Для украинцев это не просто риторика об открытых дверях, в политическом плане мы начинаем интегрироваться.

Отдельный разговор — это реформы в Украине и приведение наших вооруженных сил и вообще сектор обороны к стандартам НАТО, основанных на совместимости и взаимозаменяемости. Мы, естественно, будем это делать, это в наших интересах, но это технические вопросы. А нам очень важен политический сигнал, что начался процесс, собственно, вступления, а Россия не может его остановить.

— Вы отметили взвешенность политики Рютте в отношении России. Какого курса ожидать от НАТО по отношению к Российской Федерации? Будет ужесточение или какой-то поиск компромиссов?

— Компромиссов тут быть не может, поскольку уже даже в Германии и во Франции воспринимают Россию как потенциальную угрозу, что может быть даже конфликт между НАТО и Российской Федерацией, естественно, что в этом контексте они принимают определенные решения. Во-первых, стимулируют тех членов, которые не тратят 2% ВВП на модернизацию вооруженных сил. Во-вторых, они будут смотреть, какие планы необходимо пересматривать, чтобы гарантировать сдерживание Российской Федерации.

Буквально на днях была информация, что в НАТО рассматривали вопрос о пересмотре средств ядерного сдерживания, что можно было бы привлечь какие-то дополнительные ресурсы, ракеты и так далее. Я думаю, это не только в контексте того, что заявляет Россия, но также и того, что РФ конвертирует Беларусь в ядерное государство. Понятное дело, что тут только используется территория, у Лукашенко никогда не будет возможности нажать на кнопку, но в любом случае — это шаг, на который должен быть ответ.

У Европы есть достаточно большой потенциал: это два ядерных государства, Великобритания и Франция, атомные бомбы в четырех европейских государствах и в Турции, есть другие носители. Например, в Британию залетали американские стратегические бомбардировщики, в европейских водах периодически пребывают американские атомные подводные лодки. Всего этого достаточно, чтобы сдерживать Россию, и американцы уж точно не планируют дополнительно что-то размещать.

Но европейцы должны между собой (особенно это касается французов) пересмотреть подходы. Если британцы готовы использовать ядерное оружие, защищая союзников по НАТО (там есть соответствующие процедуры), то французская доктрина этого не предусматривает.

Возможно, им надо подумать об изменении такой доктрины, тем более в контексте того, что может прийти Трамп и либо вывести США из НАТО, либо уменьшить обязательства Соединенных Штатов перед союзниками. Тогда вопрос изменения схемы ядерного сдерживания самими европейцами будет очень остр и актуален.