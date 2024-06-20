Как помочь своему организму пережить жару 20.06.2024, 13:51

Не только пить воду.

Правила поведения в жару на улице остаются неизменными уже многие годы. Самое главное, следует помнить, что нельзя оставаться под солнечными лучами слишком долго, пишет tsn.ua.

Если вам пришлось выйти на улицу, обязательно наденьте головной убор и одежду светлых тонов, потому что в черном человек рискует получить перегревание. Отличной покупкой станет солнцезащитный крем, ведь он поможет спасти кожу от негативных последствий долгого пребывания на солнце.

Пить воду очень важно в жару. Однако, оказывается, нужно употреблять не обычную, а минеральную. Дело в том, говорят врачи, что вместе с жидкостью из нашего организма получаются соли. Чистая вода в большом количестве не всегда хороша для нашего здоровья. Ведь основной защитой организма в жару является выделение пота. С ним мы теряем соли, запасы которых нужно пополнять. Из-за употребления только чистой воды (не минеральной) в жару, может возникнуть гипонатриемия и снижение АД, что происходит при тепловом или солнечном ударе.

При 30-градусной жаре врачи советуют выпивать не менее 2-2,5 л воды, а еще пережить высокую температуру воздуха поможет прохладный душ.

Чего нельзя делать в жару

Если вы отдыхаете рядом с водоемом и вам уже тяжело терпеть высокую температуру, не следует сразу с головой нырять в холодную воду. Это ухудшит ваше состояние из-за резкого перепада температур. Лучше не употреблять алкогольные напитки, ведь тогда вы не сможете адекватно оценить свое самочувствие и получить тепловой удар.

Днем от спорта лучше отказаться, лучше перенести тренировку или прогулку на раннее или вечернее время, когда температура не так высока, а солнце менее активно.

Важно и правильно питаться. Нутрициологи советуют отказаться от тяжелой и жирной пищи. Добавляйте в свой рацион как можно больше зелени, овощей и фруктов. В жару сильно повышаются риски получения кишечных инфекций, поэтому следите за сроком годности продуктов, которые в жару быстрее портятся, мойте руки.

Не следует злоупотреблять кондиционером или пить ледяные напитки, ведь это может привести к развитию простудных заболеваний.

Почему жара опасна для нашего организма

Если игнорировать советы врачей, то последствия могут быть достаточно серьезными. Эксперты говорят, что самая большая проблема в получении солнечного или теплового удара. Разница в том, что солнечный удар получают, когда находятся непосредственно под прямыми солнечными лучами, а тепловой можно получить и в тени или закрытом помещении, где жарко.

В сухую погоду жара переносится проще, но когда влажность высока, лучше по возможности остаться дома. Длительное пребывание на улице может закончиться обезвоживанием, раздражением дыхательных путей, солнечными ожогами, повышенной утомляемостью и проблемами с мышечной координацией.

Кто в жару находится в группе риска

В первую очередь, из-за сильной жары страдают люди с проблемами сердечно-сосудистой системы. Может повышаться давление, особенно у гипертоников. У кого давление может наоборот снижаться, ведь выделяется много пота. Жара нежелательна и для эндокринных патологий, так как происходит нарушение водно-солевого баланса.

В группе риска находятся младенцы, пожилые люди. У детей центр терморегуляции еще не работает как следует, поэтому им труднее контролировать температуру тела. С негативными последствиями жары сталкиваются те, кто злоупотребляет алкоголем, ведь спиртные напитки также блокируют работу центра терморегуляции.

У людей с лишним весом риск перегрева значительно выше. Также пребывание на солнце противопоказано тем, кто многое тренируется. Но спортом нельзя заниматься и в закрытом помещении из-за удушья. Особо осторожными в жару должны быть беременные женщины, люди с болезнями сердца, легких, почек.