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Белорусские пограничники запаниковали из-за украинских военных на границе

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  • 20.06.2024, 14:03
  • 4,024
Белорусские пограничники запаниковали из-за украинских военных на границе

Якобы появились HIMARS и гаубицы М777.

Погранкомитет заявил о «концентрации украинских военных» на границе с Беларусью.

«В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины», — заявил Пограничный комитет.

«На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские «Брэдли», реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки «Гепард» немецкого производства, а также другие средства поражения», — перечисляет ГПК.

Лукашисты заявили, что «готовят ответ».

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