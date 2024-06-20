Белорусские пограничники запаниковали из-за украинских военных на границе 9 20.06.2024, 14:03

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Якобы появились HIMARS и гаубицы М777.

Погранкомитет заявил о «концентрации украинских военных» на границе с Беларусью.

«В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины», — заявил Пограничный комитет.

«На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские «Брэдли», реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки «Гепард» немецкого производства, а также другие средства поражения», — перечисляет ГПК.

Лукашисты заявили, что «готовят ответ».