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Рабочих российского завода «Калашников» заставили работать по 12 часов в день

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  • 20.06.2024, 14:13
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Рабочих российского завода «Калашников» заставили работать по 12 часов в день

Из-за срыва оборонзаказа.

Работникам завода «Калашников» в Ижевске добавили к рабочей смене еще 4 часа и заставили работать шесть дней в неделю из-за невыполнения гособоронзаказа, рассказали телеграм-каналу «Удмуртия против коррупции» сотрудники предприятия.

По их словам, теперь они трудятся по 12 часов в сутки и отдыхают только в воскресенье. Сверхурочный порядок работы распространяется в том числе и на субботу. С постановлением, которое регламентирует такой режим, сотрудникам ознакомиться не дали.

«При этом зарплата не добавилась. Да, было повышение зарплат 2 июня у всего завода на 15–20%. Но переработки оплачиваются дополнительно», — отметили собеседники «Удмуртии против коррупции».

Еще в 2022 году правительство приняло постановление №1365, которое разрешает в период военных действий привлекать к сверхурочной работе работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также предприятий, работающих с гособоронзаказом. Согласно этому постановлению, работодатели могут не спрашивать согласия сотрудников на сверхурочный труд, но должны оплачивать его в двойном размере.

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