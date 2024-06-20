Рабочих российского завода «Калашников» заставили работать по 12 часов в день 3 20.06.2024, 14:13

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Из-за срыва оборонзаказа.

Работникам завода «Калашников» в Ижевске добавили к рабочей смене еще 4 часа и заставили работать шесть дней в неделю из-за невыполнения гособоронзаказа, рассказали телеграм-каналу «Удмуртия против коррупции» сотрудники предприятия.

По их словам, теперь они трудятся по 12 часов в сутки и отдыхают только в воскресенье. Сверхурочный порядок работы распространяется в том числе и на субботу. С постановлением, которое регламентирует такой режим, сотрудникам ознакомиться не дали.

«При этом зарплата не добавилась. Да, было повышение зарплат 2 июня у всего завода на 15–20%. Но переработки оплачиваются дополнительно», — отметили собеседники «Удмуртии против коррупции».

Еще в 2022 году правительство приняло постановление №1365, которое разрешает в период военных действий привлекать к сверхурочной работе работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также предприятий, работающих с гособоронзаказом. Согласно этому постановлению, работодатели могут не спрашивать согласия сотрудников на сверхурочный труд, но должны оплачивать его в двойном размере.