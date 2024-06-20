Ягода, для которой у белорусов есть более 50 названий, вызвала ажиотаж 20.06.2024, 14:19

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В Сети устроили горячую дискуссию.

В TikТok завирусилось видео, в котором белорус рассказал, как называют ягоды ирги на его родине и в деревне его супруги. Оказалось, что названия отличаются. Молодой человек спросил комментаторов об их вариантах, и оказалось, что их существует более полусотни.

Автор видеоролика удивился тому, что знакомые ему с детства ягоды розмарина в деревне супруги называют черешней. Пользователи соцсети оставили свыше 500 комментариев под видео и рассказали, как называют эти ягоды в их регионах. Оказалось, что у белорусов существует более 50 вариантов. Какие?

«Бузина. В минской области это бузина!», — написала одна из белорусок свой вариант под видео.

«У нас разынкi.Лагойскi раён», — заявила ещё одна белоруска.

«У нас у вёсцы, Смаргонскі раён, называюць “размОрыны”, — рассказала ещё одна пользовательница.

«Моя бабушка всегда называла эти ягоды «карынка«. Могилевский район», — поделился ещё кто-то в комментариях.

«Какалуша. Солигорский район, — ещё один вариант.

«Цмокла, Уздзенскі раён», — ещё комментарий под видео.

«Жыды, Молодечненский район», — написал кто-то.

В комментариях обнаружилось свыше 50 вариантов. Среди них:

усатки,

ирга,

белая берёзка,

вишнёвка,

пирус,

явор,

дикий виноград,

цыганский виноград,

барбарис,

барбэрус,

разморыны,

каралики,

шура,

курынки,

калакалуша,

мушмула,

вильма,

цмоква,

жужморы,

квиты,

калошка,

дыхота,

шавковица,

шалковица,

катюша,

погранички,

сталярэс,

мурэлі,

морва,

черноплодная рябина,

нудики,

кабавина,

трускалкі,

агатки,

тярэшки,

хлебница,

кишмиш,

шахны,

прастэрник,

разведки,

грабина,

бэз,

амигдалы,

чемчела

и другие.

Стоит отметить, что научным названием этого растения все же является ирга. Тем не менее в различных регионах Беларуси сохранились свои местные уникальные наименования.