Рискованное дело Путина 1 Владимир Пастухов

20.06.2024, 14:25

Москва может случайно наступить на мозоль Пекину.

Надо отдать должное Путину – он последователен. Его обещание о готовности помогать всем врагам Запада стрелять по Западу всем, чем Россия богата, дополненное фрейдистским постом Медведева о том, что Россия будет гадить Западу на суше и на море, и, если будет надо нагадить на пляже, то не остановится и перед этим, замкнулось, наконец, стратегическим союзом с КНДР. Это давно готовившийся экспромпт как раз на тот случай, когда нужно показать Западу, что Россия шита не только лыком, но еще и ядерными бомбами.

Пока все укладывается в парадигму, описанную когда-то Вадимом Цымбурским. Россия движется на Восток не с самостоятельной стратегической повесткой, а с целью «насолить» Западу. Если Европу нельзя похитить, то ее можно «достать» на Востоке. Уязвимым местом этой стратегии является то, что Восток – дело тонкое. КНДР может не вынести двоих стратегических партнеров сразу. Слишком усиливаясь в Пхеньяне, Москва может случайно наступить на мозоль Пекину, а это в положении Путина – дело рискованное.

Владимир Пастухов, Telegram