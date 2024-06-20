В Витебске ликвидировали старейшую женскую организацию 20.06.2024, 14:32

По инициативе Минюста.

Витебский областной суд принял решение о ликвидации Белорусского общественного объединения женщин «Ульяна». Подпись под решением поставила судья Ольга Ильюшонок.

Инициатором ликвидации выступил Минюст, пишет «Віцебская Вясна».

«Ульяна» — старейшая женская организация Витебска. Более 26 лет она объединяла активных белорусских женщин, которые занимались реализацией общественно значимых проектов. Организация оказывала помощь женщинам, детям и семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Практически все проекты были реализованы совместно с местными органами исполнительной власти. Так, в 2018 году членами организации и УВД по Витебской области был реализовали проект «учиться, чтобы действовать», который был профинансирован Европейским союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.

В последнее время 13 активисток «Ульяны» совместно с областными медицинскими госструктурами провели несколько мероприятий в помощь женщинам, у которых диагностирован ВИЧ.