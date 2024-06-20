Рогозин запаниковал из-за «мощного контрудара» ВСУ 20.06.2024, 14:41

5,064

Дмитрий Рогозин

Названо направление.

Россияне выражают серьезные опасения в связи с возможными контрнаступательными ударами со стороны Украины. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что украинская армия якобы готовится к новому контрнаступлению на Юге, передает dialog.ua.

В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ проводят дистанционное минирование запорожских и херсонских прифронтовых дорог с помощью тяжелых ночных дронов, чтобы воспрепятствовать ротации российских войск на переднем крае.

По словам Рогозина, таким образом ВСУ затрудняют быструю переброску резервов и боеприпасов для поддержки своих частей.

Он также подчеркнул, что высокая активность подразделений ВСУ на днепровских островах и в районе Крынок, а также систематические удары по российским системам ПВО и аэродромам в оккупированном Крыму свидетельствуют о подготовке к реализации плана украинского Генштаба.

Этот план, по мнению Рогозина, направлен на прорыв через Херсонский и Запорожский фронты к Крымскому полуострову.

Заявления Рогозина вызывают тревогу в российском обществе, подчеркивая напряженность и неустойчивость текущей ситуации на фронте.