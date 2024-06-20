В Гродненской области за рекордную цену продали спиртзавод 1 20.06.2024, 15:02

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Он был построен в 1907 году.

В Гродненской области с аукциона за рекордную сумму продали бывшую винокурню, она расположена в деревне Михайловщина Ошмянского района. На итоги торгов обратил внимание «Блог Гродно».

За лот боролись шесть участников. В итоге стартовая цена в 7400 рублей поднялась более чем в 7 раз — до 53520 рублей. Организаторы торгов отмечают, что для исторических объектов это рекордная цена. За эти деньги новый владелец получил в аренду на 50 лет здание бывшего спиртзавода и земельный участок в 27 соток. Здание винокурни не значится в государственном списке историко-культурных ценностей, поэтому ограничений на реконструкцию здания нет. Ранее сообщалось, что собственник может возвести на этой земле жилой дом, объекты культурно-просветительского назначения, общепита, торговли, бытового обслуживания населения или здравоохранения.

Добавим, что спиртзавод в деревне Михайловщина был построен в 1907 году.