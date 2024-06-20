«Там в Дроздах совсем уже корыта опустели?» 20.06.2024, 15:43

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Белорусы ответили Лукашенко.

На днях Лукашенко призвал новую главу Минтруда Наталию Павлюченко «не разбрасываться льготами и разными привилегиями», ведь «денег лишних не бывает». Диктатор потребовал задуматься «вплоть до материальной помощи многодетным и так далее». И сказал, что «многие семьи пропивают деньги».

Мать четверых детей ответила Лукашенко, обратив внимание на то, что так называемая помощь от государства больше похожа на подачку для поддержания штанов, чем на реальную помощь.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Белорусы и так уже еле сводят концы с концами, а теперь еще и льготы хотят забрать? Там в Дроздах совсем уже корыта опустели?»

«Лукашенко думает только об интересах своей семьи, на все другие ему начхать, даже на многодетные».

«Отнимать у бедных последнее? Это же в какую ж*пу надо было загнать экономику? Но зато сам на золотом унитазе сидит».

«Пока семья Лукашенко и прикорытники живут в роскоши, мы не знаем, что будет завтра. Детей в школу — за свой счет, в поликлинику или лекарства — за свой счет, для белорусов везде и все — за свой счет. Какие льготы?»

«Я бы не сказал, что Беларусь бедная страна, просто почему-то все деньги уходят не туда. Льготы нужны народу, а не чиновникам.Vы за все платим, а они за наш счет банкеты гуляют».

«Обидно, куда алчность одного человека загнала страну. К сожалению, менты и прочая прикорытная шушера пока еще не понимают, что они делают со страной, в которой будут жить и их потомки тоже».

«Лукашенко постоянно обещает улучшить жизнь белорусов, но делает ее только хуже. Жить будем бедно, но не долго».

«Это решение только ухудшит и без того плачевную ситуацию с демографией. Выпускники уедут, пенсионеры преждевременно уйдут в мир иной, а новых, получается, уже не нарожают. Лукашенко сознательно толкает белорусов к чайлдфри».

«Мы работаем без выходных, чтобы прокормить семью, так сипатый последнее забрать хочет. Ох, доиграется...»