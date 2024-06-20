Полковник ВСУ: У Южной Кореи есть «супероружие» 2 20.06.2024, 16:16

9,886

Что может получить Киев от Сеула.

Южная Корея рассмотрит возможность поставок оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали пакт о взаимной обороне в случае войны.

Что именно ВСУ могут получить от Южной Кореи? Об этом сайт Charter97.org спросил украинского военного аналитика, полковника запаса Вооруженных сил Украины Петра Черникa:

— У них действительно есть супероружие. Это огромнейший хаб, начиная от артиллерии 155-мм. Например, польская установка «Краб» в своей основе имеет корейское шасси.

Поляки практические на 10 миллиардов долларов подписали контракт с Южной Кореей на поставку гаубиц, прекрасного танка «Черная пантера». У корейцев даже есть аналог F-35 — KF-21.

Отмечу, что знаменитая на весь мир автокорпорация Hyundai является еще и оружейной. Она производит разнообразную технику, не говоря уже про микроэлектронику.

— Будут ли прямые поставки из Южной Кореи в Украину?

— Скорее всего, будет, как было с американцами. Корейцы передали американцам большое количество снарядов для пополнения их запасов, а они уже передали их нам. У Кореи есть очень сложная философия отношений с тем же Китаем. Сомневаюсь, что будут прямые поставки.

Но, условно говоря, Польша контракт уже подписала, насытила себя, а какую-то технику (советскую или американскую) может передать Украине.

К слову, что касается поездки Путина в КНДР. Ось зла прочерчена, они ее цементируют, показывают, что готовы поднимать ставки. И у меня нет ни малейших сомнений, что ставки будут подниматься.

Блоки образованы: «глобальный Юг» и «глобальный Север». Столкновение между ними уже началось. Вопрос только в том, чем это все закончится. Сейчас этого никто не спрогнозирует.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram