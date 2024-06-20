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Как выглядит самый дорогой дом, который купили в мае за пределами Минска

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  • 20.06.2024, 16:58
  • 1,646
Как выглядит самый дорогой дом, который купили в мае за пределами Минска

Он обошелся покупателю почти в 450 тысяч долларов.

Второй по стоимости дом, который купили в мае 2024 года, находится недалеко от Минска в известном ЖК «Зеленая Гавань». Он обошелся покупателю почти в 450 тысяч долларов, пишет realt.by.

Коттедж был построен застройщиком А-100 Девелопмент в 2020 году в 3,5 километрах от МКАД в окружении заказника «Стиклево» рядом с гольф-полями.

Дом — двухуровневый, без внутренней отделки. Общая площадь составляет 185 квадратных метров. Предусмотрено 3 санузла и сауна, навес для авто, терраса.

По данным Национального кадастрового агентства дом обошелся покупателю в 445 тысяч долларов.

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