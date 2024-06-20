Медведь проглочен 2 Александр Немец

20.06.2024, 17:29

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Дракон его переваривает.

Несколько раз в своих статьях я употреблял выражение «полупроглоченный медведь».

Так вот, сейчас, в июне 2024 года, можно смело утверждать: российский медведь уже целиком проглочен Китаем. Теперь Китай его переваривает. Разумеется, это прямо связано с резким ослаблением путинского режима в ходе Войны и с таким же ростом влияния Китая на территории РФ.

Начнем с того, что США и их союзники 13 июня ввели санкции против Мосбиржи и «Московского клирингового центра». В результате РФ почти полностью отрезана от доллара и евро (хотя кремлевские источники утверждают, что каждую субботу в Москву прилетают два самолета, полные свежеотпечатанных наличных долларов). Кто выиграл в новой ситуации? Несомненно, Китай. Юань стал для РФ главной иностранной валютой! И это вполне официально.

В мае доля юаня в валютных торгах на Мосбирже достигла 54% (в пересчете на доллары). В июне эта доля явно превысит 60%. А в июле (прогноз) она вполне может превысить 70%. Украинские и российские оппозиционные (успевшие уехать) экономисты говорят в один голос: Китай окончательно захватывает РФ с помощью юаня!

Может быть, юань вскоре окончательно заменит рубль на территории РФ? Совсем не исключено!

А какова доля Китая во внешней торговле РФ? Согласно данным января — апреля 2024 года и предварительным данным за май, доля Китая во внешней торговле в 2024 году составляет около 40%. Если добавить экспорт из Китая в РФ по «серым схемам», в основном через Казахстан и Киргизию, доля Китая во внешней торговле РФ составляет сейчас 42–43%. Китайской монополии нет, но влияние Китая исключительно велико.

Для сравнения: в 2021 году доля Китая во внешней торговле РФ (без «серых схем») составляла немногим больше 20%.

А если говорить о восточных регионах РФ, то здесь влияние Китая является почти абсолютным. 13 июня министр иностранных дел Китая Ван И встретился в Иркутске с местным губернатором Кобзевым и «обсудил с ним возможности дальнейшего развития сотрудничества Китая с Иркутской областью. (А «говорящая лошадь» Лавров окончательно побоку, он теперь Китаю не нужен в качестве посредника! А все прочее московское начальство туда же!)

В ходе разговора Кобзева и Ван И выяснилось, что доля Китая во внешней торговле Иркутской области составляет 70%. И это не предел — заявили собеседники, будет рост!

Кстати, мэр Москвы Собянин 17 июня объявился в Пекине: все верхние сановники РФ должны регулярно проходить утверждение в Пекине, и Собянин не исключение.

Нетрудно теперь оценить долю Китая во внешней торговле регионов Дальнего Востока — Бурятия, Забайкальский край, Якутия, Амурская обл., Хабаровский край, Еврейская АО, Приморский край — в 2023–24 годах как 80–90%!

А в Восточной Сибири — Красноярский край, Хакасия, Тува, Томская обл. — эта доля составляет около 70%, как в Иркутской области. Думаю, комментарии здесь не нужны.

Остается оценить, сколько земли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ реально принадлежит Китаю.

Если сделать выжимку из следующих видео (тут и тут), то получается, что Китай уже получил в долгосрочную аренду не менее 5 миллионов гектаров российских земель со сроком аренды от 49 до 70 лет. На самом деле не менее 15 миллионов гектаров, или 150 000 кв. км, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ, и навсегда.

Власти Забайкальского края передали Китаю на 49 лет 300 тысяч га только сельхозземель. Вырубка леса имеет место от Томской области до Приморского края. Основные усилия Китая — вполне официально — направлены на экспорт рабочей силы из Северо-Восточного Китая (провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и частично Автономный район Внутренняя Монголия) в малозаселенные районы РФ, прилегающие к границе Китая и РФ. При этом власти Китая уделяют большое значение созданию здесь компактных мест проживания граждан Китая (многочисленные China towns). Власти краев и областей РФ, прилегающих к границе, покорно выполняют решения Госсовета Китая.

В результате в Еврейской АО большую часть земли (территории) контролируют китайцы, законными и незаконными способами. Часть земли здесь китайцы засевают соей. В Забайкальском крае большая часть арендованной Китаем земли — 1,8 миллиона гектаров (18 тысяч кв. км) — отдана под вырубку. Плата смешная — около 250 руб. за 1 гектар в год.

В Томской области 20 000 кв. км отданы Китаю под вырубку на 50 лет.

В Красноярском крае треть всей территории — всеми мыслимыми и немыслимыми способами — перешла к китайцам.

В целом территория под контролем китайцев в восточных регионах РФ (к середине 2024 года) намного превышает ту территорию, которую Путин захватил в Украине (около 120 тысяч кв. км).

Нет сомнения, местные власти восточных регионов РФ, от Томской обл. и Красноярского края до Тихого океана, гораздо охотнее слушают указания из Пекина (Китай дает деньги), чем из Москвы (Москва отнимает деньги). И Москва не смеет вмешаться. Власть Москвы становится все более формально-иллюзорной, власть Пекина становится все более реальной.

Я еще вернусь к этой теме.

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму (и Хамасу)!

Александр Немец, kasparov.ru