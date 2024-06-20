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Армия РФ впервые сбросила на Украину ФАБ-3000

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  • 20.06.2024, 17:50
  • 9,338
Армия РФ впервые сбросила на Украину ФАБ-3000

Видеофакт.

Россия впервые сбросила на Украину сверхтяжелую бомбу ФАБ-3000, сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Ранее он писал о массовом применении в Украине самой тяжелой на тот момент планирующей фугасной авиабомбы ФАБ-1500-М54. Сегодня появились сообщения, что на село Липцы Харьковской области сбросили трехтонную бомбу ФАБ-3000 М-54 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 М-54 УМПК, поразив здание «Новой Почты» №1 в прифронтовом поселке Липцы Харьковской области. Тяжелая бомба массой 3 тонны (боевая часть 1,2 тонны) упала в 15 метрах от здания, но все равно нанесла ему серьезный ущерб», — пишет Репке.

Российский тг-канал Fighterbomber, опубликовавший видео с ФАБ-3000, пишет, что это «первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК». По его данным, «радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров».

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