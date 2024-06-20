Армия РФ впервые сбросила на Украину ФАБ-3000 11 20.06.2024, 17:50

9,338

Видеофакт.

Россия впервые сбросила на Украину сверхтяжелую бомбу ФАБ-3000, сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Ранее он писал о массовом применении в Украине самой тяжелой на тот момент планирующей фугасной авиабомбы ФАБ-1500-М54. Сегодня появились сообщения, что на село Липцы Харьковской области сбросили трехтонную бомбу ФАБ-3000 М-54 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 М-54 УМПК, поразив здание «Новой Почты» №1 в прифронтовом поселке Липцы Харьковской области. Тяжелая бомба массой 3 тонны (боевая часть 1,2 тонны) упала в 15 метрах от здания, но все равно нанесла ему серьезный ущерб», — пишет Репке.

Российский тг-канал Fighterbomber, опубликовавший видео с ФАБ-3000, пишет, что это «первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК». По его данным, «радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров».

#Breaking

Today, Russia dropped the first FAB-3000 M-54 UMPK on Ukraine, hitting the Nova Poshta number 1 building inthe frontline village of #Lyptsy, Kharkiv region.

➡️The 3 ton heavy bomb (1.2 tons warhead) missed the building by 15 meters, but still caused heavy damage to it. pic.twitter.com/Zh92nU5q6X — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 20, 2024