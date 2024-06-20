В Беларуси более 600 абитуриентов набрали максимальный балл на ЦТ 3 20.06.2024, 18:07

Сертификаты начнут выдавать с 1 июля.

Министерство образования подвело итоги централизованного тестирования, проходившего в Беларуси 3 и 6 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в эти дни по 13 профильным предметам экзамен сдавали 54,3 тысяч абитуриентов.

3 июня тестирование по математике, биологии, иностранным языкам, географии и всемирной истории (новейшее время) проходили 27,1 тысячи человек. 6 июня проверяли знания по химии, физике, обществоведению, истории Беларуси 27,2 тысячи абитуриентов.

Максимально возможные 100 баллов смогли набрать 613 человек. Такой результат получили 122 абитуриента, сдававших математику, 114 человек, проходивших ЦТ по физике. Также 100 баллов набрали 159 абитуриентов, сдававших иностранные языки, 81 человек получил максимальный балл по обществоведению, 71 — по химии.

Также в Минобразования рассказали, какой был средний тестовый балл по разным предметам. По обществоведению он составил 65,7 балла, по биологии — 64,2 балла, истории Беларуси — 54,5 балла, физике — 53,5 балла.

«Не справились с экзаменационной работой 297 человек», — добавили в министерстве. То есть они набрали 0 баллов.

Сертификаты о результатах ЦТ начнут выдавать с 1 июля.