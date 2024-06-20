Девочку, выпавшую из аттракциона в Лиде, выписали из больницы 1 20.06.2024, 18:16

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Мама рассказала о состоянии пострадавшей.

В мае этого года в Лиде произошло ЧП: 11-летняя девочка выпала из работающего аттракциона. Сообщалось, что трагедия случилась через несколько секунд после запуска экстремальной установки под названием Hammer. Аттракцион принадлежал передвижному парку, который приехал в город за несколько недель до случившегося.

Пострадавшую со множественными травмами на скорой доставили в реанимацию Лидской центральной районной больницы. После того, как в течение суток состояние стабилизировалось, девочку перевели в областную детскую больницу. Сообщается, что лидчанке сделали не одну операцию. Всего в учреждении здравоохранения девочка провела больше месяца.

— Медицинские работники очень хорошо к нам относились, — рассказала мама девочки Анастасия в интервью телеканалу «Лида ТВ». — Врачи контролировали состояние дочери: каждый час измеряли температуру, давление. Были страшные диагнозы, но на данный момент мой ребенок жив и почти здоров. Правда, пока не ходит. Нужно немного полежать и начинать учиться ходить.

Сейчас девочка дома. Мама ребенка выразила благодарность медикам и всем, кто поддержал семью. Также Анастасия призвала всех родителей быть максимально бдительными.