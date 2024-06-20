Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot 20.06.2024, 18:24

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Информацию подтвердил румынский президент.

Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot, говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации румынского президента. «Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета (Высшего совета обороны Румынии. — ТМТ) решили передать Украине систему Patriot», — информирует президентская администрация.

В мае президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о готовности обсудить предоставление Украине систем ПВО Patriot, отметив, что Бухарест должен знать, что он получит взамен. Сейчас Вооруженные силы Румынии располагают двумя подобными работающими системами, еще две находятся в процессе приведения в рабочее состояние.

О том, что Киев остро нуждается в Patriot, ранее неоднократно говорили украинские власти. В частности, передать Украине такие системы просил Владимир Зеленский, отмечавший, что страна имеет лишь около 25% от необходимого количества сил ПВО, чтобы защитить себя от ракетных ударов России. Именно отсутствием достаточного количества систем ПВО Зеленский объяснял масштабные разрушения украинской энергосистемы.