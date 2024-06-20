Парень в Минске арендовал электросамокат, чтобы украсть другой 1 20.06.2024, 18:39

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Что было дальше.

Житель Минска взял в аренду электросамокат, чтобы украсть другой такой же. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

По подозрению в краже задержали 28-летнего минчанина. Сумму ущерба оценили почти в две тысячи рублей.

«Установлено, что задержанный заранее планировал кражу. Мужчина взял в аренду электросамокат, погрузил на него такой же, стоящий неподалеку, после чего уехал домой», — рассказали подробности в милиции.

Похищенный самокат нашли в доме у задержанного. Он объяснил, что хотел дома модернизировать украденный транспорт и потом продать его в интернете.

Возбуждено уголовное дело за кражу.