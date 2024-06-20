Парень в Минске арендовал электросамокат, чтобы украсть другой

Парень в Минске арендовал электросамокат, чтобы украсть другой1
- 20.06.2024, 18:39
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Что было дальше.
Житель Минска взял в аренду электросамокат, чтобы украсть другой такой же. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».
По подозрению в краже задержали 28-летнего минчанина. Сумму ущерба оценили почти в две тысячи рублей.
«Установлено, что задержанный заранее планировал кражу. Мужчина взял в аренду электросамокат, погрузил на него такой же, стоящий неподалеку, после чего уехал домой», — рассказали подробности в милиции.
Похищенный самокат нашли в доме у задержанного. Он объяснил, что хотел дома модернизировать украденный транспорт и потом продать его в интернете.
Возбуждено уголовное дело за кражу.