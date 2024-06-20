Акции «Газпрома» упали до минимума с лета 2013 года 1 20.06.2024, 18:49

Ранее компания отчиталсь о рекордных убытках.

Акции «Газпрома» (GAZP) в ходе торгов 20 июня подешевели на 3,39%, опустившись на минимуме до ₽110, свидетельствуют данные Мосбиржи. Это минимальный уровень с 4 июля 2013 года. К 17:20 по Минску падение замедлилось: бумаги теряли 0,8% и торговались на отметке ₽112,95 за акцию.

Снижение акций «Газпрома» началось в конце мая текущего года. 20 мая появились новости, что правительство поручило профильным министерствам — Минфину, Минэнерго и Росимуществу — при подготовке проектов директив для участия в совете директоров «Газпрома» не предусматривать выплату дивидендов за 2023 год.

23 мая совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года.

По итогам 2023 года компания отчиталась об убытке по МСФО — он составил ₽629 млрд. В 2022 году группа заработала ₽1,2 трлн прибыли. В предыдущий раз компания получала годовой убыток по МСФО в 1999 году.