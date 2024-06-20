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Audi выпустила самый быстрый и мощный электрокар за всю свою историю

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  • 20.06.2024, 19:03
Audi выпустила самый быстрый и мощный электрокар за всю свою историю

Автомобиль оснащен двумя электродвигателями.

Немецкая марка Audi представила новый электромобиль RS E-Tron GT Performance, ставший самой мощной серийной моделью в истории компании. Об этом сообщает Inside EVs.

Автомобиль оснащен двумя электродвигателями, обеспечивающими мощность 912 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды. RS E-Tron GT Performance предназначен для продолжительных скоростных поездок по хорошим дорогам.

Автомобиль базируется на общей платформе с обновленным Porsche Taycan и получил улучшенную систему зарядки. Емкость батареи увеличена с 84 до 97 кВт-ч, а скорость зарядки станций возросла с 270 до 320 кВт. Это означает, что через десять минут можно заполнить запас хода на 278 км. Благодаря этим улучшениям модель S E-Tron GT сможет преодолеть расстояние около 605 км без подзарядки.

Предварительная версия RS E-Tron GT имела мощность 845 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,8 секунды. Новая модификация RS E-Tron GT Performance немного превосходит ее мощностью и разгоном, что делает ее самым быстрым Audi из существующих.

Выпуск новой модификации RS E-Tron GT Performance намечен до конца года на американском рынке.

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