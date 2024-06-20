Украинский военный сбил российскую крылатую ракету из пулемета 20.06.2024, 19:45

2,716

Сам пулеметчик поверил в это только тогда, когда увидел обломки.

12 июня во время российской атаки украинский защитник сбил крылатую ракету оккупантов из пулемета, сообщили Воздушные силы ВСУ.

«Сбить вражескую ракету с пулемета – задача чрезвычайно сложная. Но ответственность и понимание того, что жизнь многих людей зависит от тебя, делают невозможное», – заявил военный из ВС Сергей с позывным «Доктор Мом».

До мобилизации защитник работал медиком, в настоящее время он воюет в составе мобильной огневой группы.

12 июня подразделение военного перехватило российскую ракету, направлявшуюся на Васильков Киевской области.

«Не колеблясь, взял свой пулемет и открыл огонь по цели. Мысленно было только одно – должен попасть! Пустив очередь из пулемета увидел, что ракета начала отклоняться от курса и снижаться», – рассказал защитник.

В сбитие ракеты с пулемета сам военный поверил только тогда, когда своими глазами увидел ее обломки, передают ВС.