ЕС и Германия запустили грантовую программу для украинского бизнеса 20.06.2024, 20:15

Дают по 40 000 евро.

Министерство экономики Украины вместе с Евросоюзом и правительством Германии запустили новую грантовой программу для украинского малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на правительственном портале.

Общая сумма грантов – 480 000 евро.

Согласно программе 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 000 евро на развитие собственного экспорта, инноваций и консультационную поддержку от экспертов.

Принять участие в грантовой программе могут малые и средние украинские бизнесы, работающие в секторах перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели и т.п.), креативной индустрии (мода, дизайн и т.п.), а также других отраслей с экспортным и инновационным потенциалом.