закрыть
20 июня 2024, четверг, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС и Германия запустили грантовую программу для украинского бизнеса

  • 20.06.2024, 20:15
ЕС и Германия запустили грантовую программу для украинского бизнеса

Дают по 40 000 евро.

Министерство экономики Украины вместе с Евросоюзом и правительством Германии запустили новую грантовой программу для украинского малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на правительственном портале.

Общая сумма грантов – 480 000 евро.

Согласно программе 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 000 евро на развитие собственного экспорта, инноваций и консультационную поддержку от экспертов.

Принять участие в грантовой программе могут малые и средние украинские бизнесы, работающие в секторах перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели и т.п.), креативной индустрии (мода, дизайн и т.п.), а также других отраслей с экспортным и инновационным потенциалом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников