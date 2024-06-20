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«Алло, это налоговая»

  • 20.06.2024, 20:27
«Алло, это налоговая»

В МНС вновь предупреждают о мошенниках.

В Министерстве по налогам и сборам вновь предупредили белорусов о мошенниках. Аферисты звонят от имени налоговой и уточняют личные данные, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным министерства, в последнее время участились случаи подобных звонков на сотовые телефоны и в мессенджерах от имени сотрудников налоговых органов. Мошенники уточняют паспортные, личные данные, сведения о задолженностях и так далее.

«Министерство по налогам и сборам информирует, что сотрудниками налоговых органов такие данные не уточняются и не запрашиваются», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее мошенники от имени налоговой рассылали СМС и сообщения в мессенджерах.

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