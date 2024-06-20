США перебросили ядерные бомбардировщики поближе к КНДР после визита Путина 20.06.2024, 20:58

Группа бомбардировщиков B-1B Lancer была направлена базу Гуам в западной части Тихого океана.

США усилили присутствие стратегических сил в азиатском регионе после визита Владимира Путина в КНДР, по итогам которого Москва и Пхеньян восстановили военный альянс, созданный в начале 1960-х.

Группа ядерных бомбардировщиков B-1B Lancer была направлена базу Гуам в западной части Тихого океана, сообщило в четверг Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил (PACOM).

Сверхзвуковые самолеты, способные нести бомбы весом до 34 тонн, прибыли на Гуам, чтобы продемонстрировать «готовность к реагированию в поддержку союзников, партнеров и друзей», подчеркнули в PACOM. Бомбардировщики будут выполнять «плановые миссии бомбардировочных оперативных групп», говорится в сообщении командования.

Как пишет Stars and Stripes, практически одновременно на Гуам впервые за два года прибыли атомный авианосец ВМС США USS Ronald Reagan, а также ракетный эсминец USS Robert Smalls.

О переброске стратегических бомбардировщиков на Гуам стало известно на следующий день после того, как Путин завершил первый за 24 года государственный визит в КНДР. В Пхеньяне, где российского президента встретили парадом, колоннами людей вдоль дорог и циклопическими портретами на домах, Путин подписал соглашение о «стратегическом и всеобъемлющем партнерстве» с КНДР.

Документ «предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», говорил Путин завершая поездку. Он также добавил, Москва «не исключает для себя» в том числе военно-технического сотрудничества с КНДР, которое запрещено санкциями ООН.

В новый договор был включен пункт, дословно повторяющий текст соглашения, которое было заключено в 1961 году тогдашним председателем Совета министров СССР Никитой Хрущевым и председателем Кабинета министров КНДР Ким Ир Сеном. В нем говорится, что если одна из сторон «подвергнется вооруженному нападению» и «окажется в состоянии войны», то другая «незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами».

Договор свидетельствует о намерении Путина создать коалицию с участием КНДР, Ирана и Сирии, а это ясно показывает, где на мировой арене оказалась Россия, заявил в четверг директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.

«Ближайшими партнерами Кремля в мире стали КНДР, Иран, Сирия, а затем в определенной степени Китай, который хоть и не предоставляет РФ оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения», — сказал Карпентер.