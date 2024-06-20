«А так кричали по телеку, что подешевеет» 20.06.2024, 21:03

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Иллюстративное фото

Минчанка рассказала стоимости лечения зуба в государственной стоматологии.

Женщина рассказала в TikTok, что обратилась в платный кабинет государственной стоматологии в Минске для восстановления жевательного зуба с пульпитом. Лечение длилось около двух часов и пациентка предполагала, что услуга обойдется дорого. Но сумма в чеке ее шокировала. Однако некоторые комментаторы сообщили под видео, что такая цена обоснована, передает «Зеркало».

Тиктокерша рассказала, что на первом приеме в платном кабинете госполиклиники врач положила в полость ее зуба лекарство. За это женщина заплатила 43 рубля 35 копеек. По ее словам, стоматолог сообщил, что для дальнейшего лечения пациентке нужно прийти к ним через две недели. Женщина так и сделала.

— Я пролежала в горизонтальном положении два часа (на втором приеме. — Прим. ред.). Работы там было много, лечили три канала. Хотя врач говорила, что от зуба практически ничего не осталось, только стенки по бокам и все остальное пломба. Лежала и думала, что, наверное, попаду на 200−250 рублей, — рассказала беларуска.

Но когда ей предъявили к оплаче счет, то эмоции женщины были такими, что «не передать словами». Ей нужно было оплатить 580 рублей 61 копейку.

— Скажите, это нормально? Или я зубы просто давно не лечила, — обратилась автор ролика к зрителям.

В комментариях женщина пояснила, что лечилась в государственной поликлинике в Минске. До этого ей лечили «простой зуб» бесплатно, а сложный, с пульпитом, посоветовали сделать в их платном кабинете, мол, материалы там лучше.

Люди, просмотревшие видео, не сошлись в едином мнении. Часть из них вместе с автором возмущалась ценой и отмечали, что «беларусские стоматологии живут в другом государстве», мол, очень уж они обнаглели. Другие считали, что это вполне приемлемая цена за такой объем работ. Также некоторые припоминали, что женщины много денег тратят на бьюти-услуги, а за лечение зуба заплатить жалко. Вот некоторые комментарии:

«У нас зарплаты беларусские, а цены европейские».

«За три канала и полную реставрацию зуба — это отличная цена».

«Оборудование и материалы далеко не беларусские, а закупить все стоит огромных денег. Учитывайте это».

«Слушайте! Зарплаты беларусские, но большинство ходят с ногтями, с ресницами, депиляция и т.д. А как зуб полечить — дайте бесплатно. Вы зажрались, товарищи».

«Я в Витебске за такую работу около 300 рублей отдавала, а не 600».

«Такое чувство, что стоматологи живут на другой планете, они не в курсе о наших доходах».

«А так кричали по телеку, что подешевеет. И сделали ровно наоборот».

«Почему заранее не информируют о стоимости лечения на консультации? Получается, что вы лечитесь, неизвестно за какую сумму. Разве это законно?».

«Короче, у кого денег нет, будут беззубые. С такими ставками не каждый сможет себе позволить зубки».

«Я в бесплатной поликлинике четвертый день жду очереди на удаление. Поллица распухло. Но я не сдаюсь. Поотихоньку лажу на стену. У нас же социальное государство».

«У меня сразу бы инфаркт был, если бы мне сказали оплатить такую сумму».