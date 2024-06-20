В Минске заметили стадо коз 2 20.06.2024, 21:18

1,556

Животные облюбовали деревья в Малиновке.

Видео со стадом коз появилось в TikTok вчера вечером. В ролике показано, как несколько животных пасутся на траве и пытаются перекусить листьями с деревьев. Необычную картину наблюдали в Малиновке.

Как стало известно агентству «Минск-Новости», у стада коз есть хозяин. Мужчина живет в частном секторе на ул. Курганной. Сообщается, что ворота вольера, в котором содержатся животные, открыли дети. Козы выбежали и устроили себе небольшую прогулку.

В «Зеленстрое» Московского района рассказали, что деревья, которые пришлись по вкусу козам, все же не пострадали. Стволы и ветки остались невредимы. А вот владельца коз попросили в будущем быть более быть бдительным.