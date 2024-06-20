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В Минске заметили стадо коз

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  • 20.06.2024, 21:18
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В Минске заметили стадо коз

Животные облюбовали деревья в Малиновке.

Видео со стадом коз появилось в TikTok вчера вечером. В ролике показано, как несколько животных пасутся на траве и пытаются перекусить листьями с деревьев. Необычную картину наблюдали в Малиновке.

Как стало известно агентству «Минск-Новости», у стада коз есть хозяин. Мужчина живет в частном секторе на ул. Курганной. Сообщается, что ворота вольера, в котором содержатся животные, открыли дети. Козы выбежали и устроили себе небольшую прогулку.

В «Зеленстрое» Московского района рассказали, что деревья, которые пришлись по вкусу козам, все же не пострадали. Стволы и ветки остались невредимы. А вот владельца коз попросили в будущем быть более быть бдительным.

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