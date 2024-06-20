Эксперты определили самые дорогие страны Европы 1 20.06.2024, 21:29

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Дания является лидером.

Высокий уровень цен для обслуживания расходов домохозяйств в странах Европы зафиксирован в Дании. В этой стране уровень соответствующих цен выше среднего по еврозоне на 143%. Почти одинаковый уровень цен на товары и услуги, необходимые для жизни, также в Ирландии – 142% от среднего уровня и Люксембурге – 135% от среднеевропейского показателя расходов домохозяйств. Статистические данные за 2023 год обнародовали эксперты Eurostat.

Согласно статистическим наблюдениям, в некоторых странах Европы наблюдается значительно более низкий уровень цен на товары и услуги, необходимые для обслуживания домохозяйств. Самые низкие показатели зафиксированы в Болгарии и Румынии – 60% среднего показателя, а также в Польше – 66%.

Один из самых больших ценовых разрывов демонстрирует стоимость цен на алкоголь и табачные изделия. К примеру, в 2023 году в Ирландии цены на алкогольные и табачные изделия были в 3,2 раза выше, чем в Болгарии.

Алкоголь и табак

Низкие цены на алкоголь и табак статистика фиксирует в Болгарии, Польше, Румынии. Дороже всего покупать алкоголь и табачные изделия в Ирландии, Финляндии и Дании. Как объясняют специалисты европейского статистического бюро, существенная разница в ценах обусловлена значительными отличиями в налогообложении алкоголя и табака в этих странах.

Рестораны и отели

Еще одним направлением экономической деятельности, где ощущается значительная разница в ценах, есть пользование ресторанными и гостиничными услугами. Дешевые такие услуги в Болгарии, Румынии, Венгрии. Соответственно, самые дорогие отели и рестораны в Дании, Финляндии и Ирландии.

Одежда, продукты и бытовая техника

Дешевую одежду можно приобрести в Испании, Болгарии и Венгрии. Дороже всего стоит одежда в Дании, Чехии. Значительная ценовая разница заключается в стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков, личного транспорта и бытовой электроники. Например, самыми дешевыми являются продукты питания и безалкогольные напитки в Румынии, а самыми дорогими – в Люксембурге. Дешевле приобретение и использование транспорта в Словакии, а самое дорогое – в Дании. Приобретение бытовой техники является самым дешевым в Италии, а самым дорогим – во Франции.