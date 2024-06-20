Сколько белорусы могут заработать на ягодах и грибах 2 20.06.2024, 21:40

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Белкоопсоюз озвучил закупочные цены.

Белкоопсоюз начал заготовку черники и лисичек. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности организации Оксана Скиндер.

«Цена на чернику сегодня колеблется от шести до восьми рублей за килограмм в зависимости от региона», — пояснила она.

По словам Скиндер, заготовка началась пока только в южных регионах, в Витебской и Могилевской области ягоды начнут закупать в предстоящие выходные.

«Лисичку закупаем от шести до десяти рублей за килограмм», — сообщила представительница Белкоопсоюза.

Она отметила, что в этом году лисички пошли раньше, поэтому их уже можно найти на рынках.

Также начались массовые продажи в Беларуси молодой капусты, пекинской, молодого картофеля. Последний закупают у населения по цене от 1,5 рубля за килограмм.

Кроме того, Белкоопсоюз начал закупать у фермеров молодую свеклу, кабачки, которые уже пошли южных регионах.

Что касается клубники, то по словам Оксаны Скиндер, в этом году сезон этой ягоды благодаря погоде начался на пару недель раньше, чем в 2023-м. Причем разбежка между северными и южными регионами составила всего неделю. Массовый сезон клубники уже прошел, сейчас Белкоопсоюз начал текущую заготовку (тех сортов, которые позже созревают и продлевают свой срок до августа).

«На сайтах Лунинецкого и Столинского райпо ежедневно выставляется цена, которая присутствует на рынке этих двух регионов массового выращивания продукции. Колебание цен происходит в разы, причем в рамках одного дня и в рамках трех дней», — рассказала Оксана Скиндер.

Она пояснила, что цены на сезонную продукцию вроде огурцов и клубники не постоянные, а колеблются в зависимости от качества, сорта, размера плодов, от спроса.

Сейчас в Лунинце клубнику покупают от трех рублей за килограмм. С начала сезона в период с четвертого по десятое июня была очень низкая цена на огурцы — 70 копеек (чего не случалось давно), но сейчас уже закупают по 1,5 рубля за килограмм.