Часть Франции накрыло облако пыли из пустыни 20.06.2024, 21:54

Загрязнение воздуха наблюдается на юго-востоке страны и на острове Корсика.

Облако пустынной пыли накрыло юго-восток Франции, вызвав временное загрязнение воздуха, также пострадал остров Корсика.

Об этом сообщает AFP.

Предупреждение о загрязнении мелкими частицами было объявлено в среду для всей Корсики и в четверг для региона Прованс-Альпы-Лазурный берег в связи с прибытием воздушной массы, насыщенной пустынной пылью.

«Порог тревоги» был превышен в среду «по всей Корсике» из-за «эпизода загрязнения мелкими частицами, связанного с подъемом пустынной пыли», и «модели прогнозирования не предсказывают улучшения ситуации до этих выходных», заявляет синоптическая организация Qualitair Corse, которая описывает качество воздуха как «очень плохое» в западной части острова и «плохое» в восточной части.

В этот четверг в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег «риск превышения порогового уровня мелкодисперсных частиц PM10 остается высоким, несмотря на ливни. Ожидается, что информационный порог будет превышен второй день подряд», – говорится в пресс-релизе префектуры Альпы-Моряны.

AtmoSud прогнозирует плохое или локально ухудшенное качество воздуха во всех департаментах региона.

Подобные явления, связанные с пустынной пылью из Сахары, уже фиксировали в течение прошлых месяцев.