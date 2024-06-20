Украинские пограничники – белорусским: Лучше бы вы предупредили свою главную провокацию 20.06.2024, 22:02

1,296

В ГПСУ отреагировали на «предупреждение» белорусских пограничников.

В Госпогракомитете Беларуси заявили о том, что на сопредельной с Украиной территории концентрируются различные подразделения и заявили о «недопустимости провокаций». В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сообщили, что Украина защищает свои территории от врага и провокационных действий в этом нет. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии «Новому времени».

«Хорошо, что пограничный комитет Беларуси знает то, что Украина защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов. И это, собственно, обеспечивается Силами обороны Украины из разных подразделений и с применением всего имеющегося вооружения», — отметил Демченко.

Он отметил, что Украина на границе с Беларусью наращивает оборонительные фортификации, но провокации в этом нет.

«В отличие от Беларуси, которая, несмотря на все заверения, поддержала страну-террористку в ничем не спровоцированной войне и 24 февраля 2022 года сделала самую главную провокацию, позволив войскам России зайти в Украину со своей территории… Пока Беларусь будет подыгрывать преступным действиям Кремля, это направление будет оставаться для нас угрожающим, и мы будем делать все от нас зависящее и необходимое, чтобы усиливать нашу защиту», — подчеркнул Демченко.

Он также отметил, что заявление ГПК о недопустимости провокаций удивляет.

«Лучше бы они предупредили свою главную провокацию», — прокомментировал Демченко.

Напомним, 20 июня Госпогранкомитет сообщил, что на украинской территории возле границы с нашей страной «концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские Bradley, реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки „Гепард“ немецкого производства, а также другие средства поражения», и предупредил о «недопустимости провокаций».