Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Берлине3
- 20.06.2024, 22:15
Белорусская теннисистка победила россиянку Касаткину.
На теннисном турнире в Берлине белоруска Арина Соболенко (третья позиция в рейтинге WTA) в 1/8 финала встречалась с россиянкой Дарьей Касаткиной (14).
Наша соотечественница выиграла со счетом 6:1, 6:4. Игра длилась 1 час 2 минуты.
В четвертьфинале соперницей Соболенко станет еще одна россиянка — Анна Калинская (24).
Ранее в четвертьфинал берлинского турнира вышла еще одна белоруска — Виктория Азаренко (19).