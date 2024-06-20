Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Берлине 3 20.06.2024, 22:15

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка победила россиянку Касаткину.

На теннисном турнире в Берлине белоруска Арина Соболенко (третья позиция в рейтинге WTA) в 1/8 финала встречалась с россиянкой Дарьей Касаткиной (14).

Наша соотечественница выиграла со счетом 6:1, 6:4. Игра длилась 1 час 2 минуты.

В четвертьфинале соперницей Соболенко станет еще одна россиянка — Анна Калинская (24).

Ранее в четвертьфинал берлинского турнира вышла еще одна белоруска — Виктория Азаренко (19).