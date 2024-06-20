В Минске сегодня ограничат движение по проспекту Дзержинского 20.06.2024, 22:38

С 22:00 до 05:00.

В Минске планируются ограничения в движении для транспорта с 22:00 20 июня по 05:00 24 июня, сообщили в ГАИ Мингорисполкома. Ограничения связаны с заменой асфальтобетонного покрытия по проспекту Дзержинского на участке от 2-го переулка Розы Люксембург до улицы Хмелевского.

Полное ограничение движения всех видов транспортных средств запланировано:

Нечетная сторона:

с 22:00 21.06.2024 до 19:00 22.06.2024 (кроме общественного и специального транспорта);

с 05:00 23.06.2024 до 19:00 23.06.2024 (всех видов транспортных средств без исключений).

Четная сторона:

с 08:00 22.06.2024 до 05:00 23.06.2024 (кроме общественного и специального транспорта);

с 15:00 23.06.2024 до 05:00 24.06.2024 (всех видов транспортных средств без исключения).

Объехать участок можно будет по улицам Клары Цеткин, Бобруйской, Московской, Кальварийской, а также по проспекту Жукова, улицам Железнодорожной, Харьковской и другим.

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.