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В Минске сегодня ограничат движение по проспекту Дзержинского

  • 20.06.2024, 22:38
В Минске сегодня ограничат движение по проспекту Дзержинского

С 22:00 до 05:00.

В Минске планируются ограничения в движении для транспорта с 22:00 20 июня по 05:00 24 июня, сообщили в ГАИ Мингорисполкома. Ограничения связаны с заменой асфальтобетонного покрытия по проспекту Дзержинского на участке от 2-го переулка Розы Люксембург до улицы Хмелевского.

Полное ограничение движения всех видов транспортных средств запланировано:

Нечетная сторона:

с 22:00 21.06.2024 до 19:00 22.06.2024 (кроме общественного и специального транспорта);

с 05:00 23.06.2024 до 19:00 23.06.2024 (всех видов транспортных средств без исключений).

Четная сторона:

с 08:00 22.06.2024 до 05:00 23.06.2024 (кроме общественного и специального транспорта);

с 15:00 23.06.2024 до 05:00 24.06.2024 (всех видов транспортных средств без исключения).

Объехать участок можно будет по улицам Клары Цеткин, Бобруйской, Московской, Кальварийской, а также по проспекту Жукова, улицам Железнодорожной, Харьковской и другим.

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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