Российский воздушный шар залетел в Польшу 5 20.06.2024, 22:55

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Военные следят за ним.

Воздушный шар из России залетел на территорию Польши, военные следят за развитием ситуации. Об этом вечером 20 июня сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Поляки заявили, что воздушный шар находится в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства и двигается в восточном направлении.

За ним непрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши. Подробностей относительно того, как выглядит шар и какого размера, нет.

Судя по курсу, по которому движется воздушный объект, он скоро покинет страну, предполагают военные: «Воздушный шар не представляет никакой угрозы для безопасности жителей района, по которому он двигается, оперативное командование следит за развитием ситуации».