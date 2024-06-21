AFP: В Мекке погибли более тысячи человек 21.06.2024, 1:13

Из-за жары.

Во время хаджа в Мекке погибли по меньшей мере 1081 верующих из-за жары и давки. Более половины из них не были официально зарегистрированы на паломничество в Саудовской Аравии, сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

Отмечается, что около 10 стран сообщили о смерти своих граждан во время ежегодного паломничества, являющегося одним из пяти столбов ислама. Многие верующие не могут себе приобрести дорогое официальное разрешение, которое выдает Саудовская Аравия, поэтому пытаются совершить хадж через неофициальные каналы.

Сообщается, что саудовские власти отстранили из Мекки сотни тысяч незарегистрированных паломников, однако многие все еще участвовали в основных обрядах. Эта группа наиболее уязвима к жаре, ведь не имеет доступа к кондиционерам, которые предоставляют для 1,8 миллиона авторизованных верующих.

Хадж — обряд в исламе, который хотя бы раз в жизни должен совершить каждый способный на это мусульманин. В ходе него паломники посещают Мекку и ее окрестности. Его время определяется лунным исламским календарем, в этом году он пришелся на жаркое саудовское лето. Национальный метеорологический центр сообщил о 51.8 градуса Цельсия на этой неделе в Мекке.