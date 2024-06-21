В каких случаях нельзя пробовать ягоды на рынке 21.06.2024, 3:59

Будет большой штраф.

В сезон ягод многие из горожан то и дело посещают рынки, закупаясь витаминным продуктом.

А можно ли пробовать ягоды с прилавка, не спрашивая продавца? На этот вопрос газете «Аргументы и факты» ответил юрист Виктор Лещенко.

Если коротко – так делать нельзя.

«Употреблять пищевые продукты до момента их приобретения запрещено, поскольку они становятся собственностью покупателя, а не продавца, только с момента расчета за них», – сказал юрист.

В ином случае такой поступок расценят как мелкое хищение или кражу.

Какое наказание грозит?

По КоАП за такое предусмотрен штраф от 2 до 30 базовых величин (до Br1,2 тыс.), общественные работы или административный арест.

При этом юрист отметил, что если продавец разрешил покупателю попробовать продукт, то проблем с законом не возникнет.

Помните другое: лучше есть ягоды и фрукты после мытья. Иначе можно получить пищевое расстройство.