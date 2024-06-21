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Мбаппе может сыграть с Нидерландами

  • 21.06.2024, 6:21
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Мбаппе может сыграть с Нидерландами

Для лидера сборной Франции изготовили оригинальную маску.

Сломавший нос лидер сборной Франции Килиан Мбаппе может принять участие в матче Евро-2024 против сборной Нидерландов. Об этом сообщил главный тренер французов Дидье Дешам, которого цитирует RMC Sport.

«В среду он смог выйти на тренировку и немного поработать. То же самое он сделает и сегодня. Все движется в правильном направлении, чтобы гарантировать, что он сможет быть доступен завтра», — сказал Дешам.

Мбаппе в четверг вышел на тренировку в защитной маске.

Форвард получил травму на последних минутах матча между Францией и Австрией (1:0) в первом туре. Операция ему не потребовалась.

Матч второго тура группового этапа между сборными Франции и Нидерландов состоится в Лейпциге 21 июня, начало — 22:00 по Минску.

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