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Испания победила Италию и вышла в плей-офф Евро-2024

  • 21.06.2024, 0:02
Испания победила Италию и вышла в плей-офф Евро-2024

1:0.

Сборная Испании обыграла команду Италии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Гельзенкирхене.

Все решил автогол итальянского защитника Риккардо Калафьори (55-я минута).

Сборная Испании стала второй командой, которая досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Ранее это удалось Германии.

В первой игре в группе B Испания победила Хорватию (1:0), Италия — Албанию (2:1). Во втором туре Албания и Хорватия сыграли вничью (2:2).

Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 24 июня: испанцы встретятся с албанцами в Дюссельдорфе, а итальянцы — с хорватами в Лейпциге.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. У Испании пока шесть очков, у Италии — три, у Албании и Хорватии — по одному.

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