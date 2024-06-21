Путин занервничал из-за решения Южной Кореи 3 21.06.2024, 7:42

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Глава Кремля угрожает Сеулу.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что со стороны Южной Кореи будет «очень большой ошибкой» предоставить летальное оружие Украине.

Сеул пообещал рассмотреть такую возможность после того, как Северная Корея и Россия подписали соглашение, предусматривающее взаимную помощь в случае «агрессии» против одной из стран.

Об этом сообщает Yonhap.

«Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий в Украине, то это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Если это произойдет, то мы тоже тогда будем принимать соответствующие решения, чем нынешнее руководство Южной вряд ли будет довольно», – сказал Путин на пресс-конференции в Ханое.

Напомним, Южная Корея заявила, что рассмотрит возможность поставок оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали договор о взаимной обороне в случае войны.

Во время визита в КНДР Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий «немедленное» оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.