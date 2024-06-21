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«Отрезать голову и принести»: появился перехват зверского приказа российского командира

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  • 21.06.2024, 7:55
  • 2,314
«Отрезать голову и принести»: появился перехват зверского приказа российского командира

Новое свидетельство военных преступлений оккупантов.

Российские командиры приказывают своим оккупантам убивать украинских военных. Речь идет даже о тех, кого могли бы взять в плен. В Сети появился аудиозапись с перехватом разговора россиян, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в разведывательном подразделении одной бригады.

На записи слышно слова российского командира, который отдавал свои приказы подчиненным. Он приказал обезглавить украинских военных, чтобы запугать других защитников. При этом российский командир говорит, чтобы оккупанты не брали в плен украинских военных и не оставляли их в живых.

«Автоматы американские, все забрать, документы, деньги, золото, бриллианты. Зубы выковырять, голову отрезать и мне принести», - говорит российский командир.

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