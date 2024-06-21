закрыть
21 июня 2024, пятница, 8:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия вернула в Беларусь тысячи единиц дорогого и дефицитного товара

1
  • 21.06.2024, 7:59
  • 3,220
Россия вернула в Беларусь тысячи единиц дорогого и дефицитного товара

Что случилось?

Из Брянской области России в Беларусь вернули более 5 тысяч яиц, которые перевозили без ветеринарных документов, сообщили в Россельхознадзоре.

Инспекторы ведомства и таможенники остановили на территории региона фургон, в котором везли безалкогольные напитки, овсяные хлопья и около 5400 штук пищевых куриных яиц из Беларуси.

Ветеринарный контроль показал, что на груз не было необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность. Сам же транспорт был в антисанитарном состоянии.

После разбирательства продукцию вернули на территорию Беларуси, а владелец груза привлечен к административной ответственности.

Напомним, в России в конце прошлого года резко и довольно ощутимо подорожали куриные яйца: за два месяца рост составил 30%. Проблемы с этим товаром, а также с мясом курицы признал 14 декабря Владимир Путин. По его словам, дефицит возник из-за отсутствия импорта в должном объеме. Эту проблему он собирался решить при помощи поставок из-за границы, в том числе из Беларуси.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош позже заявил, что Беларусь готова поставить в Россию излишки пищевых яиц и куриного мяса. По его словам, в нашей стране производство курицы на 20−25% больше, чем население может потребить, а по яйцу — на 50%. «Порядка 140 млн штук мы потребляем на внутреннем рынке и 70 млн поставляем на российский рынок», — сказал он в конце 2023 года.

В итоге Беларусь уже с начала 2024 года увеличила поставки куриных яиц в Россию в 2,5 раза: в соседнюю страну отправили 332,6 млн штук — почти 22% от всего объема произведенных яиц в стране.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников