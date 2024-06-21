Россия вернула в Беларусь тысячи единиц дорогого и дефицитного товара 1 21.06.2024, 7:59

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Что случилось?

Из Брянской области России в Беларусь вернули более 5 тысяч яиц, которые перевозили без ветеринарных документов, сообщили в Россельхознадзоре.

Инспекторы ведомства и таможенники остановили на территории региона фургон, в котором везли безалкогольные напитки, овсяные хлопья и около 5400 штук пищевых куриных яиц из Беларуси.

Ветеринарный контроль показал, что на груз не было необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность. Сам же транспорт был в антисанитарном состоянии.

После разбирательства продукцию вернули на территорию Беларуси, а владелец груза привлечен к административной ответственности.

Напомним, в России в конце прошлого года резко и довольно ощутимо подорожали куриные яйца: за два месяца рост составил 30%. Проблемы с этим товаром, а также с мясом курицы признал 14 декабря Владимир Путин. По его словам, дефицит возник из-за отсутствия импорта в должном объеме. Эту проблему он собирался решить при помощи поставок из-за границы, в том числе из Беларуси.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош позже заявил, что Беларусь готова поставить в Россию излишки пищевых яиц и куриного мяса. По его словам, в нашей стране производство курицы на 20−25% больше, чем население может потребить, а по яйцу — на 50%. «Порядка 140 млн штук мы потребляем на внутреннем рынке и 70 млн поставляем на российский рынок», — сказал он в конце 2023 года.

В итоге Беларусь уже с начала 2024 года увеличила поставки куриных яиц в Россию в 2,5 раза: в соседнюю страну отправили 332,6 млн штук — почти 22% от всего объема произведенных яиц в стране.